İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ocak 2026 Pazartesi / 1 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2603
  • EURO
    50,4078
  • ALTIN
    6498.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'dan resmi açıklama! Fatih Tekke'nin sözleşmesi KAP'a bildirildi
Spor

Trabzonspor'dan resmi açıklama! Fatih Tekke'nin sözleşmesi KAP'a bildirildi

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ve ekibinin ücretinde iyileştirmeye gittiğini KAP'a bildirdi. Yapılan düzenlemeyle Tekke ve ekibinin ücreti Ocak 2026'dan itibaren aylık net 7,5 milyon TL, yıllık net 90 milyon TL olarak revize edildi.

HABER MERKEZİ19 Ocak 2026 Pazartesi 18:48 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan resmi açıklama! Fatih Tekke'nin sözleşmesi KAP'a bildirildi
ABONE OL

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ve ekibinin ücretinde iyileştirmeye gitti.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Sayın Fatih Tekke ile olan 30.06.2029 bitiş tarihli Teknik Adam Sözleşmesinin ücret kısmına ilişkin hükümleri aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir.

Yapılan anlaşmaya göre;

Sayın Fatih Tekke ve ekibinin ücreti, Ocak 2026 dan itibaren başlamak üzere aylık net 7.5 milyon TL olarak yıllık net 90 milyon TL garanti ücret olacak şekilde revize edilmiştir."

ÖNERİLEN VİDEO

İETT şoförü camdan fırlayıp kavgaya tutuştu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.