13 Ağustos 2025 Çarşamba
Spor

Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Nwakaeme'den kötü haber

Trabzonspor, Anthony Nwakaeme'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Bordo mavili kulüpten paylaşılan bildiride Nijeryalı oyuncunun sol uyluk arka adelesi ve tendonunda yırtık tespit edildiği belirtildi.

13 Ağustos 2025 Çarşamba 21:54
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Nwakaeme'den kötü haber
Trabzonspor, Anthony Nwakaeme'nin sol uyluk arka adelesi ve tendonunda yırtık, kanama ve yaygın ödem tespit edildiğini açıkladı.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Anthony Nwakaeme'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbol A Takımımızın, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Kocaelispor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Anthony Nwakaeme'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk arka adelesi ve tendonunda yırtık, kanama ve yaygın ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi.

