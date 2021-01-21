Ara transfer döneminde şu ana kadar sadece Gençlerbirliği’nden Berat Özdemir’i kadrosuna katan ve özellikle de orta saha ile hücum hattını güçlendirme noktasında çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’un, İtalya Seri A ekiplerinden Torino’dan kanat oyuncusu Simone Edera’yı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği kaydedildi.
İtalya basınında yer alan haberlere göre bordo-mavililerin 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Ayrıca Simone Edara için İtalya Seri B ekiplerinden Lecce’nin de devrede olduğu ve oyuncuyu bonservisiyle birlikte kadrolarına katma noktasında ısrarcı oldukları ifade edildi.
Torino’da istediği forma şansını bulamayan ve bu sezon lig ve kupada sadece 4 maçta 166 dakika forma giyebilen Simone Edera, gol ve asist kaydedemedi. Trabzonspor Edera transferini gerçekleştirmesi durumunda, İtalyan oyuncu ilk kez ülkesinin dışında bir takıma transfer olacak.