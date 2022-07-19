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Spor

Trabzonspor'dan suç duyurusu ve uyarı

Trabzonspor, kulübün ismini kullanarak TS Club'a ait lisanslı ürünleri taraftarlara gönderip dolandırıcılık yapan şahıslar hakkında suç duyurusunda bulundu.

DHA19 Temmuz 2022 Salı 17:51 - Güncelleme:
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Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, kulübün tescilli markası TS Club'a ait lisanslı ürünlerin ücret karşılığında taraftarlara hediye olarak gönderilerek dolandırıcılık yapıldığı belirtildi. Taraftarların ihbarlarıyla tespit edilen şahısların A.Y isimli şahıs üzerinden ürün satışı gerçekleştirdiği ve şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı açıklandı.

Trabzonspor'dan bordo mavili taraftara yapılan uyarıda, "Kulübümüzün telefon veya ev/iş yeri ziyaretleri üzerinden hediye paketi, forma, kaşkol gibi ürün satışı yoktur. Trabzonspor Dergisi ve TS Club'a ait çağrı merkezleri dışında herhangi bir telesatış hattımız bulunmamaktadır. Yukarıda belirtilen telefon numaraları dışında sizleri arayarak kulübümüz adına satış gerçekleştirdiğini beyan edenleri Halkla İlişkiler Birimimize ihbar etmenizi önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

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