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Spor

Trabzonspor'dan Süper Lig ekibine transfer!

Fatih Karagümrük, Trabzonspor'dan Dimitrios Kourbelis'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

7 Ocak 2024 Pazar 14:53 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan Süper Lig ekibine transfer!
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Kış transfer dönemi yaklaşırken sürpriz anlaşmalar üst üste gelmeye devam ediyor.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Fatih Karagümrük, Trabzonspor'dan Dimitrios Kourbelis'i kadrosuna kattı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

İstanbul ekibi, Yunan orta sahanın sezon sonuna kadar kiralık transferi konusunda futbolcu ve Trabzonspor ile anlaşmaya vardı.

5 MAÇTA FORMA GİYDİ

Sezon başında Yunan ekibi Panathinaikos FC'den ayrılarak, bedelsiz olarak Karadeniz ekibinin yolunu tutan Kourbelis, bordo-mavili forma altında şu ana kadar 5 resmi maçta toplam 294 dakika görev aldı.

Kourbelis, Yunanistan A Milli Takımı'nda ve diğer alt yaş kategorilerinde bugüne kadar toplam 51 maçta görev aldı ve 2 gollük katkı sağladı.

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