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Spor

Trabzonspor'dan tek antrenman

Trabzonspor, 2021-2022 sezonu hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavili takım, günü basına kapalı yaptığı tek antrenmanla tamamladı.

AA25 Temmuz 2021 Pazar 14:52 - Güncelleme: 25 Temmuz 2021 Pazar 14:52
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Trabzonspor, 2021-2022 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.

Yeni sezon hazırlıklarını Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde devam ettiren bordo-mavili takım, günü basına kapalı yaptığı tek antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde iki grup halinde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınmayla başladı. Teknikle bağlantılı çalışmalarla devam eden antrenman, sonuçlandırma organizasyonlarıyla tamamlandı.

Medipol Başakşehir'le dün hazırlık maçı oynayan bordo-mavili ekipte, birinci grupta yer alan futbolcular ise yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Trabzonspor, yarın saat 19.00'da TFF'nin Riva'daki tesislerinde hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

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