Trabzonspor'dan transfer açıklaması
Dün kadrosuna Fıratcan Üzüm’ü katan Trabzonspor, Yusuf Sarı’nın transferi için de görüşmelere başlandığını açıkladı.
Bordo-mavili ekipten KAP’a yapılan açıklama şu şekilde;
Fransa'nın Olympique De Marseille Kulübünün Profesyonel Futbolcusu Yusuf Sarı'nın, Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
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