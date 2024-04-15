Trabzonspor'da gelecek sezon transfer edilecek isimler için operasyonlar hız kazandı. İlk olarak Glasgow Rangers'la sözleşmesi bitecek olan Barisic'le el sıkışan Trabzonspor, diğer mevkiler konusunda da hızlı ilerliyor.

En kritik konu; forvet. Paul Onuachu'nun 1 yıl daha kiralanması hedefleniyor ancak Southampton'ın dev golcüyü direkt satmayı düşündüğü öğrenildi. Onuachu'nun Trabzon'da mutlu olması yönetimin elini güçlendirirken, İngiliz ekibiyle görüşmeler başladı. Fakat olumsuz senaryoya karşı B planı da hazırlanıyor.

Daha önce Beşiktaş forması giyen Weghorst'un yanı sıra sezon başında aylarca transferi için uğraşılan Dinamo Zagreb'in Hırvat forveti Bruno Petkovic gündemde. Radardaki bir başka oyuncu ise; Kelechi Iheanacho. Leicester City ile sezon sonu kontratı bitecek olan 27 yaşındaki Iheanacho, Onuachu gibi Nijeryalı. 1.85 boyundaki yıldız forvet Championship'te bu sezon çıktığı 22 maçta 5 gol attı.