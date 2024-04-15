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Spor

Trabzonspor'dan transfer harekatı! Forvete 3 yeni aday

Son zamanlarda gol bulmakta zorlanan Trabzonspor transfer döneminde takıma forvet takviyesi yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren bordo mavili ekibin listesinde 3 aday bulunuyor. İşte o isimler..

Fanatik15 Nisan 2024 Pazartesi 14:10 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan transfer harekatı! Forvete 3 yeni aday
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Trabzonspor'da gelecek sezon transfer edilecek isimler için operasyonlar hız kazandı. İlk olarak Glasgow Rangers'la sözleşmesi bitecek olan Barisic'le el sıkışan Trabzonspor, diğer mevkiler konusunda da hızlı ilerliyor.

En kritik konu; forvet. Paul Onuachu'nun 1 yıl daha kiralanması hedefleniyor ancak Southampton'ın dev golcüyü direkt satmayı düşündüğü öğrenildi. Onuachu'nun Trabzon'da mutlu olması yönetimin elini güçlendirirken, İngiliz ekibiyle görüşmeler başladı. Fakat olumsuz senaryoya karşı B planı da hazırlanıyor.

Daha önce Beşiktaş forması giyen Weghorst'un yanı sıra sezon başında aylarca transferi için uğraşılan Dinamo Zagreb'in Hırvat forveti Bruno Petkovic gündemde. Radardaki bir başka oyuncu ise; Kelechi Iheanacho. Leicester City ile sezon sonu kontratı bitecek olan 27 yaşındaki Iheanacho, Onuachu gibi Nijeryalı. 1.85 boyundaki yıldız forvet Championship'te bu sezon çıktığı 22 maçta 5 gol attı.

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