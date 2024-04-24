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Spor

Trabzonsporlu futbolculardan galibiyet yorumu

Trabzonspor'da futbolculardan Fountas, Berat Özdemir ve Denswil, kupada alınan Fatih Karagümrük galibiyeti sonrası değerlendirmelerde bulundu.

24 Nisan 2024 Çarşamba 23:26 - Güncelleme:
Trabzonsporlu futbolculardan galibiyet yorumu
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Trabzonspor'da günün başarılı isiimlerinden Fountas, Stefano Denswil ve Berat Özdemir, Ziraat Türkiye Kupası'nda alınan Fatih Karagümrük galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

BERAT ÖZDEMİR

"İlk yarı istediğimiz gibi başlamadı. İkinci yarı 10 kişi olmamıza rağmen müthiş bir takım ruhu gösterdik. Her oyuncu fedakarca davrandı. İkinci maç avantajlı gideceğiz. Umarım bu istek ve arzu devam eder." dedi.

Geleceği için konuşan Berat Özdemir, "Geleceğimle ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Ben olsam da olmasam da Trabzonspor'u seviyorum. Hayırlısı olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

TAXİARCHİS FOUNTAS

"Çok kötü bir sakatlık değil. Durumum çok kötü değil, harika bir doktorumuz var. Dolayısıyla hiçbir sorun yok." sözlerini sarf etti.

Maçı değerlendiren Yunan oyuncu, "Önemli olan bugün galip gelebilmekti. Takıma asist ve gol ile katkı vermek benim için önemli. Bana sorarsanız gol ve asist yerine kupayı kaldırmak isterim. Önümüzde bir 90 dakika daha var. O kupa Trabzon'a gelmeli. Bizim için çok önemli bu kupayı taraftarımıza armağan etmek istiyoruz." dedi.

Fountas konuşmasını, "Hocamız beni ne zaman oynatsa elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Tabii ki kararları hocamız veriyor. Sahada olduğumda takım arkadaşlarıma elimden geldiğince yardımcı oluyorum." şeklinde noktaladı.

STEFANO DENSWİL

"İki stoperin kendi arasında paslaşarak gol atması çok görünen bir şey değil ama bugün demek ki o günmüş. Önemli bir galibiyet aldık. 10 kişi kaldıktan sonra işler bizim için zorlaşmıştı. Takımla gurur duyuyorum. Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Bizim için güzel bir galibiyet oldu." dedi.

En önemli hedeflerini açıklayan Stefano Denswil: "Herkes 3. sıra için mücadele ettiğimizin ve kupayı kaldırmak istediğimizin farkında. Sezon boyunca en önemli hedefimiz kupa. Bizim için çok önemli olacak. Önümüzde bir maç daha var. Bu maçta alacağımız önemli bir skorla finale kalacağız. Avrupa Kupası için bu kupa önemli bir yol. Bunun için yolumuza devam edeceğiz." sözlerini sarf etti.

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