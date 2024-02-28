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Spor

Trabzonsporlu futbolculardan maç değerlendirmesi

Trabzonspor'da futbolculardan Berat Özdemir ve Uğurcan Çakır, Türkiye Kupası'nda alınan Başakşehir galibiyeti sonrası demeçlerde bulundu.

28 Şubat 2024 Çarşamba 20:38 - Güncelleme:
Trabzonsporlu futbolculardan maç değerlendirmesi
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Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da futbolculardan Berat Özdemir ve Uğurcan Çakır, galibiyet sonrasında açıklamalarda bulundu.

Berat Özdemir

Oyun planlarını sahaya yansıttıklarını söyleyen Berat Özdemir, "Başından itibaren istediğimiz oyunu sahaya yansıttık. Güzel bir galibiyet aldık, umarım devamı gelir." dedi.

Berat Özdemir, orta alanda birlikte forma giydiği Umut Güneş ile ilgili gelen soruya ise şu yanıtı verdi:

"Sezon başından beri süre alamasa da, gördüğüm en profesyonel Türklerden biri. Hocanın verdiği şansı iyi değerlendiriyor. Bana yardımcı oluyor, ben ona yardımcı oluyorum. Önemli olan Trabzonspor'a katkı sağlamak."

Uğurcan Çakır

Hedeflerinin kupa ve ligde üçüncülük olduğunu söyleyen Uğurcan, "Kupa bizim için çok önemli özellikle bu sezon. Ligde ilk iki takım arayı açtı, orada da üçüncülük hedefimiz var. Kupa ilk hedeflerimizden biri. Maçın başından sonuna kadar oyuna hakimdik. Çok iyi mücadele ederek, çalıştıklarımızı sahaya yansıtarak istediğimiz oyunu oynadık. Pozisyonlarımız var. Başakşehir iyi bir takım, iyi bir hocaları var, zor maçtı ama dediğim gibi çalıştıklarımızı uyguladık. Herkesi kutluyorum" dedi.

Takım savunmasına dikkat çeken Uğurcan, "Takım halinde savunma yapıp, takım halinde hücum yaptığınızda çok fazla gol yemiyorsunuz. Birlikte oynayarak daha iyi tanıyorsunuz birbirinizi. 4-5 maçtır gol yemiyoruz, bu bizim için önemli. Çalışıyoruz, hak ettiklerimizin karşılığını da sahada alıyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

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