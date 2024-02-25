Trabzonsporlu futbolculardan maç sonu açıklaması!

Trabzonsporlu futbolcular Batista Mendy, Umut Güneş ve Trezeguet, 1-0 galip geldikleri Adana Demirspor maçının ardından konuştu.

"Çok iyi bir takımla karşılaşacağımızı biliyorduk. Çok iyi bir 45 dakika oynadık. 1-0 öne geçtikten sonra rakibin daha baskılı oynayacağını da tahmin ediyorduk."



"İkinci yarı daha iyi olabilirdik. 3 maç üst üste gol yemeden kazanmayı bildik. Kupa maçı için hazırlanmaya başlayacağız. Ben elimden geleni yapıyorum."

"Aldığımız 3 puan için Allah'a hamd ederek başlamak istiyorum. Tüm takım gerçekten iyi bir oyun ortaya koydu. Son 4 maçta çok iyi oynuyoruz. Böyle devam edeceğiz.'

'Her zaman sıkı çalışıyorum. Bazen çalışmamın karşılığını alıyorum. Alamadığım zaman da pes etmiyorum. İnşallah hep böyle devam edeceğiz. Önemli olan Trabzonspor'un kazanması."

BATISTA MENDY



"İyi bir takım imajı çizdik. Birkaç haftadır oynadığımız bu oyun çok önemli.'

'Ben orta saha oyuncusuyum ama hocam beni stoperde görmek isterse orada oynarım. İyi oynadığım için mutluyum."