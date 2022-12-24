Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Trabzonspor maçı öncesi imha planını belirledi.

FENERBAHÇE, TRABZONSPOR'U YÜKSEK TEMPOSU İLE BİTİRECEK!

Rakibi adeta ezberleyen Portekizli hoca, Bordo- Mavililer'in yüksek tempoda zorlanacağını ve hata yapacağını düşünüyor. Jesus bu nedenle santra ile beraber futbolcularından ön alanda pres, sahanın her yerinde baskı ve mücadele istiyor. Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arayı çok iyi değerlendiren Fenerbahçe hazırlık maçlarında da yüksek temposu ile dikkat çekmişti. 4 hazırlık maçının tamamını kazanan Fenerbahçe futboluyla da taraftarlarına umut vermişti.

JESUS 3'LÜ SAVUNMAYA DÖNECEK

Elinde birçok hazır oyuncu bulunduran Jesus, maçın 2. yarısında yapacağı değişikliklerle de Trabzonspor'un canını yakmayı hedefliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda takımını sahaya 4'lü defans ile çıkartan Jorge Jesus'un Trabzonspor karşısında takımını 3'lü sistemle sahaya süreceği de gelen haberler arasında.

FORVETTE BATSHUAYİ-KİNG İKİLİSİ

Portekizli teknik adam, forvet hattında Batshuayi-King ikilisi ile başlayıp. 2. yarıda Valencia hamlesi yapmayı da planlıyor. Jesus'un kanatlara Rossi hamlesi yapması da bekleniyor.

ROSSI HAZIR KITA

Fenerbahçe Teknik Direktörüo Jorge Jesus'un Trabzon deplasmanındaki önemli kozlarından birisi de Diego Rossi olacak. Medipol Başakşehir maçında 2. yarıda oyuna girip maçı kazandıran golü atan Diego Rossi ile Jesus özel olarak ilgilendi. Rossi'nin yine 60'tan sonra oyuna girmesi, Fenerbahçe hücumuna taze kan olması bekleniyor. Sarı lacivertliler skor olarak önde olsa bile Jesus'un, Rossi kozunu oynayıp Trabzon'u kontralarla tehdit etmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE 4 İSİM KADRODA YOK

Fenerbahçe'nin Trabzon kafilesinde 4 isim yer almadı. Sakatlıktan yeni dönen, maç ve idman eksiği bulunan Arda Güler, Luan Peres ve Ezgjan Alioski ile birlikte ağır bir sakatlık süreci yaşayan Joao Pedro Trabzon maçı kadrosunda yer almadı. Arda Güler, Luan Peres ve Ezgjan Alioski'nin, Jesus'un tercih etmesi durumunda salı günü oynanacak Hatay maçı kadrosunda yer alabileceği de gelen haberler arasında.