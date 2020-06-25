Trabzonspor'un 103 günlük hasreti sona eriyor

AA 25 Haziran 2020 Perşembe 12:02 - Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 12:02

En son ligin 26. haftasında evinde Medipol Başakşehir ile karşılaşan bordo-mavililer, 103 gün sonra Medical Park'ta bir karşılaşmaya çıkacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sezona verilen aranın ardından ligde Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde de Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşan Karadeniz ekibi, MKE Ankaragücü maçıyla stadına kavuşacak.

SAHASINDAKİ MAÇLAR



Trabzonspor, evinde oynadığı son 6 lig maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Karadeniz ekibi, ligin 15. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'a 2-1 yenildikten sonra sırasıyla Hes Kablo Kayserispor'u 6-2, Kasımpaşa'yı 6-0, Fenerbahçe'yi 2-1, Demir Grup Sivaspor'u 2-1, Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup etti, Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Bordo-mavililer, bu sezon sahasında 14 maçın 9'undan galibiyetle, 3'ünden beraberlikle, 2'sinden de mağlubiyetle ayrıldı.

ÇİMŞİR İLE YENİLMEZLİK SERİSİ



Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçından 3 puanla ayrılmanın planlarını yaparken, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yakaladığı yenilmezlik serisini de sürdürmeye çalışacak.

Bordo-mavililer, devre arasında anlaşmaya vardığı genç çalıştırıcının yönetiminde, 11 lig maçında 7 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.