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Trabzonspor'un AEK maçı kadrosu belli oldu

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi playoff turunda oynanacak olan AEK maçının kamp kadrosunu açıkladı.

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Bordo mavililerin kadrosunda şu oyuncular yer alıyor;
 
Uğurcan, Erce, Arda, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Ivanildo, Campi, Joao Pereira, Filip Novak, Jose Sosa, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, A. Canbaz, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Anthony Nwakaeme, Donis Avdijaj, Caleb Ekuban, Alexander Sörloth
 
22 Ağustos Perşembe günü Atina Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'da başlayacak.
 

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