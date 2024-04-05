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Spor

Trabzonspor'un Denis Dragus teklifine Belçika'dan ret

Trabzonspor, Gaziantep FK'de kiralık olarak forma giyen Denis Dragus'u gündemine almıştı ancak Belçika'dan kötü haber geldi. İşte detaylar...

5 Nisan 2024 Cuma 16:09 - Güncelleme:
Trabzonspor'un Denis Dragus teklifine Belçika'dan ret
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Trabzonspor, Paul Onauchu'nun ve Umut Bozok'un ayrılık ihtimalleri nedeniyle forvet arayışlarına başladı.

Bordo-mavili ekipte gündeme gelen isimlerden biri de bonservisi Standard Liege'de olan ve bu sezon Gaziantep FK'de kiralık olarak forma giyen Denis Dragus oldu.

Belçika basınında yer alan habere göre Trabzonspor'un 24 yaşındaki oyuncu için teklif yaptığı ve bu teklifin Standart Liege tarafından reddedildiği belirtildi.

Trabzonspor'un ilerleyen süreçte oyuncu için yeniden harekete geçmesi beklenirken Almanya'dan Hoffenheim da Dragus ile ilgileniyor.

Dragus, bu sezon 26 maçta 11 kez gol sevinci yaşadı.

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