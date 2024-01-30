İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ocak 2024 Salı / 20 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,3633
  • EURO
    32,8976
  • ALTIN
    1987.86
  • BIST100
    8499.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'un galibiyet hasreti büyüyor
Spor

Trabzonspor'un galibiyet hasreti büyüyor

Son olarak sahasında Kasımpaşa'ya 3-2 yenilen Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta galibiyet alamadı.

IHA30 Ocak 2024 Salı 11:53 - Güncelleme:
Trabzonspor'un galibiyet hasreti büyüyor
ABONE OL

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de galibiyeti unuttu. Bordo-mavililer son 4 maçta 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde ederek 3 puana hasret kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Müsabakada 1-0 öne geçmesine rağmen karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı. Galibiyet hasretini 4 maça çıkaran bordo-mavililer, Antalyaspor ile 1-1 berabere kalırken Galatasaray'a 5-1, Çaykur Rizespor'a ise 1-0 mağlup olmuştu.

16 GÜNDE 11 PUAN KAYBETTİ

Trabzonspor, ligde oynadığı son 4 maçta 11 puan kaybetti. 16 gün içerisinde sadece 1 puan hanesine yazdırabilen bordo-mavililer, 37 puanda kalarak sıralamadaki yerini korudu.

SON İKİ HAFTADA EVİNDE KALESİ YIKILDI

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de bu sezon iç sahada 11 maç oynadı. Evinde oynadığı ilk 9 maçta kalesinde sadece 8 gol gören bordo-mavililer son iki haftada ise kalesinde 8 gol gördü. Galatasaray'dan 5, Kasımpaşa'dan 3 gol kalesinde görerek son iki maçta bu sayıya ulaştı.

AVCI BİR İLKİ YAŞADI

Trabzonspor bu sezon üst üste 3 mağlubiyet elde etti. Bordo-mavililer bu sezon beklentilerin altında bir performans ortaya koyarken, Karadeniz ekibi bu sezon üst üste 3 galibiyet elde edemezken Kasımpaşa mağlubiyetiyle üst üste 3 yenilgi aldı. Abdullah Avcı ise bordo-mavili takımın başında ilk kez 3 mağlubiyeti üst üste alarak bir ilk ki yaşamış oldu.

LİDER İLE PUAN FARKI 23'E ÇIKTI

Trabzonspor bu sezon ligde gösterdiği performansla zirvenin uzağında kalırken, son haftalarda aldığı sonuçlarla zirve ile arasındaki puan farkını 23'e çıkardı. Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezon aynı süreçte 38 puan elde etmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.