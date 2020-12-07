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Spor

Trabzonspor'un iki yıldızı Sivasspor maçında yok!

Trabzonspor'da sakatlıkları süren Anthony Nwakaeme ve Djaniny, Demir Grup Sivasspor maçı kadrosundan çıkarıldı.

AA07 Aralık 2020 Pazartesi 13:18 - Güncelleme: 07 Aralık 2020 Pazartesi 13:18
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Trabzonspor'da sakatlanan oyuncular Anthony Nwakaeme ve Djaniny Semedo'nun bu akşamki Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecekleri açıklandı.

Bordo-mavili kulübün doktoru Hakan Çelik, Anthony Nwakaeme ve Djaniny Semedo’nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakan Çelik, "Sağ uyluk arka adalesine kas gerilmesi yaşayan Nwakaeme'nin tedavisi devam etmekte olup, sağ kasık adalesinde zorlanma tespit edilen Djaniny'nin de çekilen MR sonrası tedavisine başlanmıştır. Her iki oyuncumuz Sivasspor karşılamasının kadrosunda yer almayacaktır." ifadelerini kullandı.

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