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Spor

Trabzonspor'un kalesi alarm veriyor!

Geçtiğimiz yıl şampiyon olan Trabzonspor, bu yıl gösterdiği performans ile hayal kırıklığı yaratıyor. Geçtiğimiz yıl 36 maçta 38 gol yiyen bordo mavililer bu sezon 26 maçlık periyotta aynı sayıya ulaştı.

Fanatik6 Nisan 2023 Perşembe 10:26 - Güncelleme:
Trabzonspor'un kalesi alarm veriyor!
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Trabzonspor'un kötü gidişatı, Uğurcan Çakır'ın performansını da etkiledi.

Geçtiğimiz sezonki şampiyonlukta en büyük pay sahibi olarak gösterilen Trabzonspor'un kaptanı, özellikle son periyotta büyük düşüş yaşıyor.

Karadeniz temsilcisi, çıktığı son 5 maçın 4'ünü kaybederken, sadece Adana Demirspor'u 4-1 yendi. Basel'e 2-0, Ümraniyespor'a 2-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, Kayserispor'a 4-3 ve Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'ne 3-1'lik skorlarla kaybetti.

Geçen yıl takım savunmasıyla ön plana çıkan Trabzonspor, ligde 38 maçta 36 gol yemişti. Trabzonspor aynı sayıya bu kez 26 lig maçında ulaştı.

İLK 3 İÇİN FARK 8

Lider Galatasaray'ın 19 puan gerisinde kalan Bordo-Mavililer, 5. sırada. Avrupa'ya gitmek için ilk 3 potasında sezonu bitirmesi gereken Trabzonspor'un, 3. Beşiktaş ile arasında 8 puan fark var. Adana Demirspor ile Başakşehir de yarışta iddialı diğer takımlar.

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