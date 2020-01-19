İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,889
  • EURO
    6,5329
  • ALTIN
    294.459
  • BIST100
    121475
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'un konuğu Kasımpaşa! İşte muhtemel 11'ler
Spor

Trabzonspor'un konuğu Kasımpaşa! İşte muhtemel 11'ler

Trabzonspor ile Kasımpaşa Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya gelecek.

19.01.2020  11:19 - Güncelleme: 19.01.2020  11:19

Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.

Medical Park Stadyumu'nda saat 16:00'da başlayacak olan maçı, hakem Zorbay Küçük yönetecek. Maç Beinsports'tan naklen yayınlanacak.

İki takımın eksikleri

Trabzonspor'da sakatlıkları devam eden Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz kadroda yer almıyor.

Kasımpaşa'nın tek eksiği ise David Pavelka.

Muhtemel 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Joao Pereira, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Filip Novak, John Obi Mikel, Badou Ndiaye, Jose Sosa, Abdulkadir Parmak, Anthony Nwakaeme, Alexander Sörloth

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Hafez, Jorge Fernandes, Brecka, Özgür Çek, İlhan Depe, Aytaç Kara, Hajradinovic, Quaresma, Ndongala, Thiam

Usta Eller Masalı seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Darbeci Hafter'in 'petrol' oyunu! Katar'dan çarpıcı çıkış
Darbeci Hafter'in 'petrol' oyunu! Katar'dan çarpıcı çıkış

Darbeci Hafter'in 'petrol' oyunu! Katar'dan çarpıcı çıkış

Vedat'ın sarısı rakipleri isyan ettirdi
Vedat'ın sarısı rakipleri isyan ettirdi

Vedat'ın sarısı rakipleri isyan ettirdi

'Başkan Erdoğan mutlu etti'
'Başkan Erdoğan mutlu etti'

'Başkan Erdoğan mutlu etti'

7 ilde petrol aranacak!
7 ilde petrol aranacak!

7 ilde petrol aranacak!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.