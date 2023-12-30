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Spor

Trabzonspor'un şampiyonluğunu anlatan filmin çıkış tarihi belli oldu!

Trabzonspor'un 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de şampiyon olduğu dönemi anlatan filmin vizyona çıkış tarihi belli oldu.

AA30 Aralık 2023 Cumartesi 00:53 - Güncelleme:
Trabzonspor'un şampiyonluğunu anlatan filmin çıkış tarihi belli oldu!
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Trabzonspor'un 2021-2022 sezonunda elde ettiği Süper Lig şampiyonluğunun anlatıldığı "İnadıyla Şampiyon" adlı sinema filmi 26 Ocak'ta gösterime girecek.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, yapımcılığını Serdar Şen'in üstlendiği filmi Bedran Güzel'in yönettiği, metinlerini ise Kağan Küçük'ün kaleme aldığı belirtildi.

Açıklamada, "İnadın, azmin, sevginin ve birlikteliğin sonunda gelen tertemiz bir zafer. Dik oynayanların yeniden kazandığı, dar sokakların yeniden bordo-maviye boyandığı bir zafer. Yürekten verilen mücadele ve coşkunun bir araya geldiği, 'İnadıyla Şampiyon' filmimiz 26 Ocak'ta sinemalarda, daha sonra da 4 bölüm halinde dijital platformlarda yerini alacak." ifadesine yer verildi.

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