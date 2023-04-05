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Spor

Trabzonspor'un Sergen Yalçın ısrarı sürüyor

Abdullah Avcı sonrası teknik direktör arayışına giren Trabzonspor, Sergen Yalçın'ı göreve getirmek istiyor.

(61 Saat)5 Nisan 2023 Çarşamba 15:05 - Güncelleme:
Trabzonspor'un Sergen Yalçın ısrarı sürüyor
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Trabzonspor'da önce Abdullah Avcı daha sonra da Orhan Ak ile yolların ayrılmasının ardından gözler yeni teknik adama çevrilmiş durumda.

Bordo-mavililer boşta olan Sergen Yalçın ve İlhan Palut'u gündeminde tutarken Vincenzo Montella ve Çağdaş Atan isimleri de sıkça konuşuluyor.

FAVORİ SERGEN YALÇIN

Montella ve Atan'ın takımlarının olması nedeniyle transferlerine çok düşük ihtimal verilirken Sergen Yalçın favori konumda yer alıyor. İlhan Palut için de araştırma yapan Trabzonspor'un kısa süre içinde Sergen Yalçın ile pazarlık masasına oturması bekleniyor. Sergen'in yıllık talep edeceği maaş ise Trabzonspor'u düşündürüyor. Bilindiği üzere Trabzonspor Kulübü mali anlamda bir yapılanma içerisine girmiş durumda.

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