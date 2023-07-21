Trabzonspor'un Slovenya kampı sürüyor

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde, Slovenya Futbol Federasyonuna ait sahada gerçekleştirilen antrenmana, belinde ağrı bulunan Siopis ile tedavisi için İspanya'ya giden Fernandez katılmadı. Sağ kasığında ağrı hisseden Umut Bozok ise antrenmanda koşu yaptı.

Antrenman yaklaşık 1,5 saat sürerken bordo-mavili oyuncular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından taktiksel ağırlıklı çalışma yaptı. Teknik direktör Bjelica'nın son bölümde yaptırdığı şut çalışmasının ardından futbolcuların oldukça yoruldukları gözlendi.

Bu arada, teknik ekibe yeni katılan kaleci antrenörü Sandro Zufic'in, kaleciler Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Onuralp Çevikkan ve Erol Can Çelik'i aynı anda çalıştırdığı ve çeşitli uyarılarda bulunduğu görüldü.

MÜZİKLİ ANTRENMAN SONUNDA HORON KEYFİ

Futbolcuların motivasyonun artırılması amacıyla sahaya getirilen ses sistemi ile antrenman sonuna kadar farklı şarkılara yer verildi.

Kulübün, 2021-2022 yılında kazandığı Süper Lig şampiyonluğu nedeniyle kutlamalarda yer alan şarkıların yanı sıra yöresel eserlerin çalınmasına futbolcular da eşlik etti. Antrenmanın bitmesiyle birlikte futbolcular halka oluşturarak bir süre horon oynadı. Bjelica ile teknik ekip ise horon oynayan futbolcuları alkışladı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.