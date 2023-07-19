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Spor

Trabzonspor'un Slovenya kampının ikinci etabı yarın başlayacak

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'nın Kranj kentinde 13 gün kamp gerçekleştiren Trabzonspor'un ikinci etap kamp çalışmaları, yarın başlayacak.

AA19 Temmuz 2023 Çarşamba 10:31 - Güncelleme:
Trabzonspor'un Slovenya kampının ikinci etabı yarın başlayacak
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Slovenya'daki çalışmaların ardından 3 gün izne çıkan bordo-mavili futbolcular, ilk kamp yaptıkları yerde toplanacak.

Karadeniz ekibi, ikinci etap kampı kapsamında yarın TSİ 11.00'de ilk antrenmanını gerçekleştirecek. Trabzonspor, 26 Temmuz'a kadar yapacağı çalışmalarla yurt dışı kampını tamamlayacak.

Trabzonspor, Slovenya kampının ardından Trabzon'a dönecek ve 30 Temmuz'da da Yunanistan'ın AEK takımı ile sahasında özel maç oynayacak.

İlk etapta 3 hazırlık maçı oynayan bordo-mavililer, 25 Temmuz'da Kuzey Makedonya'nın Rabotnicki, 26 Temmuz'da da Slovenya'nın Kranj takımı ile olmak üzere 2 karşılaşma daha yapacak.

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