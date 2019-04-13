Trabzon’un üçüncülük inadı
Bordo-Mavili ekip, Bursa galibiyetiyle dörtte dört yaparken, son 8 sezonun en başarılı dönemine imza attı. Trabzonspor kalan 6 haftada Beşiktaş’ı geçerek üçüncülük koltuğuna oturmanın hesabını yapıyor.
- StarSpor
YAŞADIĞI tüm sıkıntılara rağmen istiktarlı bir grafik yakalayan Trabzonspor, gözünü lig üçüncülüğüne dikti. Bursaspor’u deplasmanda 1-0 yenerek bu sezon ilk kez dörtte dört yapan Bordo-Mavili ekip uaştığı 49 puanla da 2010-11’deki 66 puanlık dönemden sonraki en başarılı 28. hafta performansına ulaştı. Lig üçüncülüğü şansını sürdüren Trabzonspor kalan 6 haftada Beşiktaş’ı geride bırakmaya çalışacak. Ayrıca 6 haftadır yenilmeyen ve 16 puan toplayan Trabzon bu sezonki en iyi serisine de ulaştı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.