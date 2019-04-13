Trabzon’un üçüncülük inadı

YAŞADIĞI tüm sıkıntılara rağmen istiktarlı bir grafik yakalayan Trabzonspor, gözünü lig üçüncülüğüne dikti. Bursaspor’u deplasmanda 1-0 yenerek bu sezon ilk kez dörtte dört yapan Bordo-Mavili ekip uaştığı 49 puanla da 2010-11’deki 66 puanlık dönemden sonraki en başarılı 28. hafta performansına ulaştı. Lig üçüncülüğü şansını sürdüren Trabzonspor kalan 6 haftada Beşiktaş’ı geride bırakmaya çalışacak. Ayrıca 6 haftadır yenilmeyen ve 16 puan toplayan Trabzon bu sezonki en iyi serisine de ulaştı.