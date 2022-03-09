Trabzospor Abdullah Avcı ile plakaya geldi!

AA 9 Mart 2022 Çarşamba 10:47 - Güncelleme: 9 Mart 2022 Çarşamba 10:47

Geçen sezon ligin 8. haftasının ardından göreve getirilen Abdullah Avcı ile bordo-mavililer, ilk döneminde 32 karşılaşmada 18 galibiyet ve 11 beraberlik alırken, 3 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı. Karadeniz ekibi, bu sezon ise 28 hafta sonunda 20 galibiyet, 7 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı.

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetimindeki 60 lig karşılaşmasında 38 galibiyet, 18 beraberlik alırken sadece 4 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde 60 maçta 2,2 puan ortalamasıyla başarılı bir grafik ortaya koydu.

DİPTEN ZİRVEYE

Abdullah Avcı, geçen sezon ligin 8. haftası sonunda 17. sırada aldığı bordo-mavili takımı bu sezon 28. hafta itibarıyla en yakın rakibinin 15 puan önünde liderliğe taşıdı.

Geçen sezon ilk 8 haftalık periyotta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayıp 6 puanla 17. sırada yer alan Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sezonun kalan bölümündeki 32 karşılaşmada ise sadece 3 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 18 karşılaşmayı kazanan bordo-mavili takım, 11 kez de berabere kaldı.

Trabzonspor, geçen sezon 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlik, 7 mağlubiyetle 71 puan toplayarak ligi dördüncü sırada bitirdi ve Avrupa kupalarında oynama hakkı elde etti.

TOPLAMDA 68 RESMİ MAÇ

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde olmak üzere toplam 68 karşılaşmaya çıktı.

Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 41 galibiyet, 21 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.