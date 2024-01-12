İSTANBUL 4°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ocak 2024 Cuma / 2 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,0991
  • EURO
    32,9983
  • ALTIN
    1984.69
  • BIST100
    7986.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Transfer bitti, kararını verdi! Kylian Mbappe'nin yeni adresi belli oldu
Spor

Transfer bitti, kararını verdi! Kylian Mbappe'nin yeni adresi belli oldu

Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe'nin sözleşmesinde son sezona girmesiyle geleceği merak konusuydu. Fransız yıldızın yeni takımı resmen duyuruldu. İşte Kylian Mbappe'nin yeni takımı...

12 Ocak 2024 Cuma 19:50 - Güncelleme:
Transfer bitti, kararını verdi! Kylian Mbappe'nin yeni adresi belli oldu
ABONE OL

Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, sözleşmesinde son sezona girmesiyle geleceği merak konusu olmuştu. Fransız yıldıza, Real Madrid, Liverpool, Manchester United, Arsenal ve Suudi Arabistan ekipleri talip oldu. Fransız ekibi, 25 yaşındaki futbolcusuyla sözleşme yenilemek isterken, Mbappe kararını verdi.

KYLIAN MBAPPE AŞKI SON BULDU!

Foot Mercato'nun haberine göre, Kylian Mbappe, daha önce reddettiği ve bu sezon yeniden görüştüğü Real Madrid ile anlaşmaya vardı. Fransız yıldızın, gelecek sezon İspanyol devinde forma giyeceği belirtildi. Mbappe, iki sezon önce Madrid ekibiyle her konuda anlaşıp son anda PSG ile sözleşme uzatmıştı.

"MBAPPE BİZİM PROJEMİZİN BİR PARÇASI"

Geçtiğimiz günlerde PSG Başkanı Al-Khelaifi, "Dünyanın en iyi futbolcusuna sahibiz ve onun ayrılmasını istemiyoruz. Mbappe bizim projemizin en büyük parçası. Onun için de en uygun kulüp Paris Saint-Germain. İkimizin arasında özel bir anlaşma var. Bu yüzden takımda kalacağını düşünüyorum." şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

SEZON KARNESİ

Fransız süperstar, bu sezon PSG formasıyla çıktığı 23 karşılaşmada 22 gol attı ve 2 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.