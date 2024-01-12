Transfer bitti, kararını verdi! Kylian Mbappe'nin yeni adresi belli oldu

Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, sözleşmesinde son sezona girmesiyle geleceği merak konusu olmuştu. Fransız yıldıza, Real Madrid, Liverpool, Manchester United, Arsenal ve Suudi Arabistan ekipleri talip oldu. Fransız ekibi, 25 yaşındaki futbolcusuyla sözleşme yenilemek isterken, Mbappe kararını verdi.

KYLIAN MBAPPE AŞKI SON BULDU!

Foot Mercato'nun haberine göre, Kylian Mbappe, daha önce reddettiği ve bu sezon yeniden görüştüğü Real Madrid ile anlaşmaya vardı. Fransız yıldızın, gelecek sezon İspanyol devinde forma giyeceği belirtildi. Mbappe, iki sezon önce Madrid ekibiyle her konuda anlaşıp son anda PSG ile sözleşme uzatmıştı.

"MBAPPE BİZİM PROJEMİZİN BİR PARÇASI"

Geçtiğimiz günlerde PSG Başkanı Al-Khelaifi, "Dünyanın en iyi futbolcusuna sahibiz ve onun ayrılmasını istemiyoruz. Mbappe bizim projemizin en büyük parçası. Onun için de en uygun kulüp Paris Saint-Germain. İkimizin arasında özel bir anlaşma var. Bu yüzden takımda kalacağını düşünüyorum." şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

SEZON KARNESİ

Fransız süperstar, bu sezon PSG formasıyla çıktığı 23 karşılaşmada 22 gol attı ve 2 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi