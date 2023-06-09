Transfer hayırlı uğurlu olsun! Süper Lig devinin yeni yıldızı Mostafa Mohamed...

Fransa Ligue 1'de Nantes forması giyen Mostafa Mohamed, takımda yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılma kararı aldı. Mısırlı futbolcunun geleceği hakkında transfer iddiaları ortaya atılsa da Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk konuya açıklık getirdi.

MOSTAFA MOHAMED GERİ DÖNÜYOR

Bonservisi Galatasaray'da bulunan Mostafa Mohamed yaz kampını sarı kırmızılılarda geçirecek. AA spor masasına konuşan Okan Buruk, Mısırlı futbolcu için, "Mostafa Mohamed'i değerlendirmek istiyoruz." dedi. Başarılı golcü sarı kırmızılılarda tekrardan şans bulacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Nantes'ta 51 maça çıkan Mostafa Mohamed, 29 kez ilk 11'de şans buldu. 11 gol atmayı başaran Mısırlı forvet 4 de asist katkısı yaptı.