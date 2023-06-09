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Spor

Transfer hayırlı uğurlu olsun! Süper Lig devinin yeni yıldızı Mostafa Mohamed...

Nantes'ta yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılma kararı alan Mostafa Mohamed Fransız kulübüyle ilişkisini bitirdi. Galatasaray'a dönecek olan Mısırlı futbolcu için Okan Buruk sürpriz bir açıklama yaptı. Mostafa Mohamed sarı kırmızılı formayı giymeye tekrardan hazırlanıyor. İşte detaylar...

9 Haziran 2023 Cuma 09:45 - Güncelleme:
Transfer hayırlı uğurlu olsun! Süper Lig devinin yeni yıldızı Mostafa Mohamed...
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Fransa Ligue 1'de Nantes forması giyen Mostafa Mohamed, takımda yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılma kararı aldı. Mısırlı futbolcunun geleceği hakkında transfer iddiaları ortaya atılsa da Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk konuya açıklık getirdi.

MOSTAFA MOHAMED GERİ DÖNÜYOR

Bonservisi Galatasaray'da bulunan Mostafa Mohamed yaz kampını sarı kırmızılılarda geçirecek. AA spor masasına konuşan Okan Buruk, Mısırlı futbolcu için, "Mostafa Mohamed'i değerlendirmek istiyoruz." dedi. Başarılı golcü sarı kırmızılılarda tekrardan şans bulacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Nantes'ta 51 maça çıkan Mostafa Mohamed, 29 kez ilk 11'de şans buldu. 11 gol atmayı başaran Mısırlı forvet 4 de asist katkısı yaptı.

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