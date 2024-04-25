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  • Transfer için girişimler başladı! Galatasaray'a Çekya'dan yeni stoper
Spor

Transfer için girişimler başladı! Galatasaray'a Çekya'dan yeni stoper

Davinson Sanchez ve Victor Nelsson için Avrupa'dan ciddi teklifler alan Galatasaray, takıma stoper takviyesi yapmaya hazırlanıyor. Daha önce Sparta Prag formasını giyen Martin Vitik'i gündemine alan sarı kırmızılı ekip, aynı takımdan Igoh Ogbu için de girişimlere başladı. İşte detaylar...

25 Nisan 2024 Perşembe 16:30 - Güncelleme:
Transfer için girişimler başladı! Galatasaray'a Çekya'dan yeni stoper
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Victor Nelsson ve Davinson Sanchez için ciddi teklifler alan Galatasaray'ın Sparta Prag'lı Martin Vitik'in ardından Slavia Prag'dan Igoh Ogbu'yla da ilgilendiği öğrenildi.

YENİ SEZON PLANLAMASI

Adım adım tarihindeki 24. lig şampiyonluğuna ilerleyen Galatasaray yeni sezonun planlamasını da çok dikkatli bir şekilde yapıyor.

NELSSON VE SANCHEZ'E TEKLİFLER

Savunmanın iki önemli ismi Davinson Sanchez ve Victor Nelsson için ciddi teklifler almaya başlayan sarı-kırmızılılar stoper arayışlarına başlamıştı.

VITIK LİSTEYE EKLENDİ

Genç ve potansiyelli isimlere yönelen yönetim Sparta Prag formasını giyen Martin Vitik'i listesine eklemişti.

GİRİŞİMLERE BAŞLADI

Galatasaray, bir başka Çekya ekibi Slavia Prag'ta forma giyen Igoh Ogbu için de girişimlere başladı.

SCOUT EKİBİNİN RAPORU

Scout ekibinin 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcuyla alakalı yönetim ve teknik heyete olumlu bir rapor sunduğu belirtildi.

PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO

Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ogbu'nun mevcut piyasa değeri 4 milyon Euro.

YÖNETİM HAREKETE GEÇECEK

Yönetimin kısa süre içinde Slavia Prag ve futbolcunun menajeriyle temasa geçerek olası transferin maliyetiyle ilgili bilgi alacağı öğrenildi.

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