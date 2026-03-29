  • Transferde rakip Barcelona! Galatasaray'da hedef Bernardo Silva
Transferde rakip Barcelona! Galatasaray'da hedef Bernardo Silva

Galatasaray'ın bir süredir transfer listesinde olan Manchester City'nin yıldızı Bernardo Silva kariyerine İngiltere'de devam etmeyeceğini açıkladı. 31 yaşındaki deneyimli futbolcu için Barcelona'nın da devrede olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

29 Mart 2026 Pazar 09:11
On numara arayışında olan Galatasaray, sezon sonunda Manchester City'deki sözleşmesi sona erecek olan Bernardo Silva'yı gündemine almıştı. İngiliz basınından BBC'ye göre Ada ekibi, Portekizli yıldızla mukavele uzatmak istemiyor. Silva'nın yerine, Nottingham Forest'tan Elliot Anderson düşünülüyor.

31 yaşındaki futbolcunun transferinde Galatasaray'ın en büyük rakibi, Katalan devi Barcelona. Barça Teknik Direktörü Hansi Flick'in, Silva'nın alınması yönünde rapor verdiği öğrenildi. Öte yandan başarılı futbolcu, yaptığı açıklamayla kariyerine İngiltere'de devam etmeyeceğini açıkladı. Bu sezon Manchester City ile 42 maçta sahaya çıkan Bernardo Silva, 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Halı sahada acı ölüm! O anlar saniye saniye kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

