On numara arayışında olan Galatasaray, sezon sonunda Manchester City'deki sözleşmesi sona erecek olan Bernardo Silva'yı gündemine almıştı. İngiliz basınından BBC'ye göre Ada ekibi, Portekizli yıldızla mukavele uzatmak istemiyor. Silva'nın yerine, Nottingham Forest'tan Elliot Anderson düşünülüyor.

31 yaşındaki futbolcunun transferinde Galatasaray'ın en büyük rakibi, Katalan devi Barcelona. Barça Teknik Direktörü Hansi Flick'in, Silva'nın alınması yönünde rapor verdiği öğrenildi. Öte yandan başarılı futbolcu, yaptığı açıklamayla kariyerine İngiltere'de devam etmeyeceğini açıkladı. Bu sezon Manchester City ile 42 maçta sahaya çıkan Bernardo Silva, 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.