Atletico Madrid, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Botafogo'dan kadrosuna kattığı Thiago Almada'ya bu yıl veda edebilir.

İspanyol ekibi, 24 yaşındaki futbolcuyla yaz aylarında yollarını ayırmaya sıcak bakıyor. Atletico Madrid, yaz transfer döneminde Arjantinli hücum oyuncusu için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

GALATASARAY VE JUVENTUS

Fichajes'te yer alan habere göre, ara transfer döneminde de Almada ile ilgilenen Galatasaray'ın 24 yaşındaki futbolcuya ilgisi devam ediyor. Juventus da Almada'nın durumunu takip ediyor.

BEKLENTİ 25 MİLYON EURO

Atletico Madrid, son dönemde teknik direktör Diego Simeone'nin planları arasında yer almayan Arjantinli futbolcudan 21 milyon euro'luk yatırımını karşılamak istiyor. İspanyol ekibi, Thiago Almada için 25 milyon euro değerinde bonservis belirledi.

10 numara ile birlikte kanatlarda da görev alabilen Almada, bu sezon Atletico Madrid'de 30 maçta 4 gol attı ve 1 asist yaptı.