  • Transferde rakip İtalyan devi! Galatasaray, Thiago Almada'nın peşinde
Gelecek sezon için çalışmalara başlayan Galatasaray transfer için dümeni İspanya'ya kırdı. Sarı kırmızılı ekip, Atletico Madrid forması giyen 24 yaşındaki başarılı futbolcu Thiago Almada'yı yakından takip ediyor. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ31 Mart 2026 Salı 14:13 - Güncelleme:
Atletico Madrid, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Botafogo'dan kadrosuna kattığı Thiago Almada'ya bu yıl veda edebilir.

İspanyol ekibi, 24 yaşındaki futbolcuyla yaz aylarında yollarını ayırmaya sıcak bakıyor. Atletico Madrid, yaz transfer döneminde Arjantinli hücum oyuncusu için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

GALATASARAY VE JUVENTUS

Fichajes'te yer alan habere göre, ara transfer döneminde de Almada ile ilgilenen Galatasaray'ın 24 yaşındaki futbolcuya ilgisi devam ediyor. Juventus da Almada'nın durumunu takip ediyor.

BEKLENTİ 25 MİLYON EURO

Atletico Madrid, son dönemde teknik direktör Diego Simeone'nin planları arasında yer almayan Arjantinli futbolcudan 21 milyon euro'luk yatırımını karşılamak istiyor. İspanyol ekibi, Thiago Almada için 25 milyon euro değerinde bonservis belirledi.

10 numara ile birlikte kanatlarda da görev alabilen Almada, bu sezon Atletico Madrid'de 30 maçta 4 gol attı ve 1 asist yaptı.

