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Spor

Transferde sürpriz isim! Fenerbahçe'de hedef Marcos Antonio

Bu transfer döneminde birçok yıldız ismi kadrosuna katan Fenerbahçe son olarak orta sahaya etkili bir oyuncu almak istiyor. Bu doğrultuda Rade Krunic ve Guido Rodriguez'i yoklayan sarı lacivertliler bunlardan istenilen sonucu alamamasının ardından rotayı Lazio forması giyen Marcos Antonio'ya kırdı. İşte detaylar...

Fanatik27 Ağustos 2023 Pazar 09:38 - Güncelleme:
Transferde sürpriz isim! Fenerbahçe'de hedef Marcos Antonio
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Galatasaray'la birlikte transferin en gözde takımlarından olan ve Dzeko, Tadic, Szymanski, Kent ve Cengiz Ünder gibi yeni hücumcularından katkı almaya da başlayan Sarı-Lacivertliler, kaliteli bir orta saha transferi ile kadroya son dokunuşu yapmak istiyor. Bunun için Avrupa'nın dört bir yanında çalışmalar devam ediyor.

KRUNİC'TE KARAR DEĞİŞTİ

Kanarya, ön libero transferi için önceliğine Milan'ın orta saha oyuncusu Krunic'i almıştı, ancak Boşnak oyuncudan gelen haber tüm planları değiştirdi. Tuttomercato, Milan'ın Krunic'in yerine birini bulması halinde satışına onay vermeyi planladığını, ancak aradığı oyuncuyu bulamadığını yazdı. Bu nedenle teknik direktör Stefano Pioli'nin raporu sonrası Milan Yönetimi'nin Krunic'i 'satılmayacak' oyunculardan biri olarak belirlediği öne sürüldü.

12 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Merkez orta saha için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe Yönetimi, geçtiğimiz günlerde rotasını İspanya'ya çevirmiş ve Real Betis'ten Guido Rodriguez'i gündemine almıştı. Lyon'un da devrede olduğu Arjantinli futbolcu için 12 milyon Euro talep edilmişti. Ancak Sarı-Lacivertliler, işini şansa bırakmayıp diğer yandan alternatif isimler üzerinde de temaslarına devam ediyor.

BU KEZ HEDEF LAZİO'LU YILDIZ

Bu doğrultuda listeye giren son isim Marcos Antonio oldu. İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'nun formasını giyen Brezilyalı futbolcu, orta sahanın her bölgesinde görev yapabiliyor.

ŞARTLI KİRALAMA...

23 yaşındaki futbolcu, merkezde, ön liberoda ve on numarada forma giyebiliyor. Genç oyuncu için ilk etapta maliyet araştırması yapılırken, Çizme temsilcisinin 8 milyon Euro dolaylarında bir bedel talep ettiği öğrenildi. Kanarya ise şartlı kiralama üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Antonio için önümüzdeki günlerde resmi adımlar atılabilir.

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