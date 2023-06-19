Transferde Uğurcan Çakır çılgınlığı

Trabzonspor'da başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır'ın gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmadı.

Başkan Ertuğrul Doğan'ın, "Türkiye'den hiçbir teklifi değerlendirmeyeceğiz" açıklamasında bulunduğu milli file bekçisinin adı yurt dışında çok önemli kulüplerle anılmaya başladı.

Mourinho'nun çalıştırdığı Roma, 27 yaşındaki eldiven için ön görüşme yaptı ancak henüz kulübe teklif iletmedi. Nottingham Forest ise geçtiğimiz sezon da gündeminde olan Uğurcan için hamle yapma niyetinde.

Bu iki kulübün teklifinin boyutu bilinmezken, devreye Al- Taawon'un da girdiği öğrenildi. Resmi olarak bordo-mavililerin kapısını çalmaya hazırlanan Suudi ekibinin, tecrübeli kaleciyi kadrosuna katma konusunda kararlı olduğu ve ciddi bir rakamı gözden çıkarabilecekleri gelen haberler arasında.

Başarılı kaleci Uğurcan Çakır, bu sezon Trabzonspor kalesini 44 karşılaşmada korudu.