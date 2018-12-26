'Transferfe gözümüzü karartacağız' açıklamalarına Yüksek Divan Kurulu’ndan tepki

FENERBAHÇE’DE Başkan Ali Koç’un “Gözümüzü karartır, Avrupa’ya gitmemeyi göze alarak devre arasında şampiyon bir takım kurarız” sözlerinin yankıları devam ediyor. Sarı-Lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu’nun önde gelen isimleri Koç’un bu söylemine kesinlikle karşı çıkıyor. Yüksek Divan Kurulu üyeleri, “Böyle bir karar ancak Futbol A.Ş. Yönetim kurulu kararıyla uygulanabilir. Bu durumda ise hissedarlara kendilerini zarara uğrattığı için yönetim aleyhine dava açma hakkı doğar. İkincisi ise UEFA bu yolla Finansal Fair Play’in delinme tehlikesini görürse komple transfer yasağı koyar” yorumunda bulunuyor.

OCAK AYINDA DİVAN KURULU VAR

Yüksek Divan Kurulu üyelerinin, bu düşüncelerini ocak ayında yapılacak Divan Kurulu toplantısında da sert bir şekilde dile getirmeye hazırladıkları belirtildi. Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ise, Akşam’a yaptığı açıklamada “Taraftar, camianın bu söylemleriyle ilgili yorumda bulunmakta tabii ki serbest… Ben bu konu ile ilgili fikrimi ve düşüncelerimi ocak ayında yapılacak Divan Kuru toplantısında söyleyeceğim” ifadelerini kullanmıştı. Koç’un üyelerin bu söylemleri sonrası nasıl bir tavır sergileyeceği ise merak konusu oldu. F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Finansal Fair Play kriterleri gereğince Kanarya’nın devre arasında 11.9 milyon euroluk bütçesinin bulunduğunu ancak kulübün bu kurala uymayabileceğini de dile getirmişti.

2019-20 SEZONUNDA BİTİYOR

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, Fenerbahçe’yi 2019-2020 sezonuna kadar yapılan anlaşma kapsamında izleyecek. Bu anlaşma sonrasında Sarı-Lacivertliler, gerekli şartları yerine getirmişse ceza almaktan kurtulacak. Anlaşmanın ihlali durumunda ise UEFA, Fenerbahçe’ye ceza verebilir ve böylece Sarı-Lacivertli takım da en kötü senaryoda Avrupa kupalarından bir ya da birkaç yıl men edilebilir. Fenerbahçe’ye men cezası gelmesi durumunda, bu ceza, önümüzdeki birkaç yıl içinde Avrupa kupalarına katılım hakkı kazandığı zaman uygulanacak. F.Bahçe, UEFA’nın şartlarını karşılayamıyor.

(Aksam)