Spor yorumcusu Sinan Engin, Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Beyaz Futbol ekranlarında flaş bir iddiada bulundu.
Adana Demirspor'un transfer gündemine dair konuşan Engin, "Hulk, Adana Demirspor'da. Transfer bitti." ifadelerini kullandı. Adana Demirspor'un uzun süredir Brezilyalı yıldız Hulk'u kadrosuna katmak istediği ifade ediliyordu.
36 yaşındaki Hulk, kariyerin boyunca 687 maça çıkarken 369 gol 199 asistlik performans sergiledi. Kariyeri boyunca Porto, Zenit, Shanghai SIPG ve Atletico Miniero gibi kulüplerde forma giyen Hulk, Porto formasıyla UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmayı başarmıştı.