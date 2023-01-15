İSTANBUL 10°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ocak 2023 Pazar / 23 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7875
  • EURO
    20,3681
  • ALTIN
    1159.98
  • BIST100
    4984.86
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Transferi canlı yayında duyurdu! Hulk Süper Lig'e geliyor
Spor

Transferi canlı yayında duyurdu! Hulk Süper Lig'e geliyor

Spor Toto Süper Lig takımı Adana Demirspor'un, Brezilyalı dünyaca ünlü golcü Hulk'un transferini bitirdiği iddia edildi.

15 Ocak 2023 Pazar 09:51 - Güncelleme:
Transferi canlı yayında duyurdu! Hulk Süper Lig'e geliyor
ABONE OL

Spor yorumcusu Sinan Engin, Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Beyaz Futbol ekranlarında flaş bir iddiada bulundu.

"HULK ADANA DEMİRSPOR'DA"

Adana Demirspor'un transfer gündemine dair konuşan Engin, "Hulk, Adana Demirspor'da. Transfer bitti." ifadelerini kullandı. Adana Demirspor'un uzun süredir Brezilyalı yıldız Hulk'u kadrosuna katmak istediği ifade ediliyordu.

Haji Wright, Fernando ve Bünyamin Balcı Antalyaspor resmen açıkladı

687 MAÇTA 369 GOL

36 yaşındaki Hulk, kariyerin boyunca 687 maça çıkarken 369 gol 199 asistlik performans sergiledi. Kariyeri boyunca Porto, Zenit, Shanghai SIPG ve Atletico Miniero gibi kulüplerde forma giyen Hulk, Porto formasıyla UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmayı başarmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.