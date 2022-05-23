Yeni sezon için transfer hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, Antalyaspor'un sağ beki Bünyamin Balcı'yı transfer etmek istiyor.

BÜNYAMİN BALCI'NIN BONSERVİSİ 5 MİLYON AVRO

Akdeniz temsilcisi, altyapısından yetişen 21 yaşındaki futbolcu için 5 milyon avro bonservis bedeli talep ediyor. Genç futbolcunun transferi için nabız yoklayan yönetim, yeni teknik direktörün fikrini aldıktan sonra resmi pazarlıklara başlayacak.

34 MAÇTA 2 GOL, 4 ASİST

Takvim'in haberine göre; savunmanın sağında görev yapan Fenerbahçe, bu transferi gerçekleştirirse hem bu bölgedeki eksiğini tamamlamış hem de yabancı haklarından birisini kullanmamış olacak. İstikrarlı yapısı ile dikkat çeken Bünyamin Balcı, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 34 maçta 2 gol 4 asistlik performans sergiledi.

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NURİ ŞAHİN'İN BANKOSU

Bünlyamın Balcı, Nuri Şahin'in Antalyaspor'un teknik patronu olmasının ardından yaptığı çıkışta takımın ilk 11'deki banko oyuncularından biri olmayı başardı. Savunma kadar hücuma da enerji getirmeyi başaran Bünyamin için Fenerbahçe sıkı bir pazarlığın eşinde bulunuyor.

3 MEVKİDE FORMA GİYEBİLİYOR

21 yaşında ve 1.80 boyunda olan Antalyasporlu Bünyamin Balcı, savunmanın sağı dışında 2 pozisyonda da daha oynayabiliyor. Orta sahanın sağında ve ön liberoda da görev yapabilen genç futbolcunun önümüzdeki dönemlerde milli takıma çağrılması yüksek bir ihtimal.