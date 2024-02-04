Galatasaray'dan Bayern Münih'e rekor bir bedelle transfer olan Sacha Boey, Telefoot'a özel bir röportaj verdi. İşte Sacha Boey'un sözleri...

"ÇOK BÜYÜK BİR KULÜP"

"Bayern Münih, dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Çok büyük bir kurum, şampiyonluklar kazanan bir makineyi temsil ediyor".

"BENİ ÇOK İYİ KARŞILADILAR"

"Kingsley Coman ve Dayot Upamecano gibi Fransız oyuncular burada oynuyor ve çok iyi bir izlenim bırakıyorlar. Ben de aynısını yapmaya çalışacağım. Beni çok iyi karşıladılar ve üzerimde baskı oluşturmamamı, sadece bildiğim şekilde oynamamı söylediler."

NASIL BİR OYUNCU?

"Nasıl savunma ve hücum yapacağını bilen oldukça agresif bir oyuncuyum. Her zaman yüzde 200'ümü vermeye çalışırım. Sahaya enerjimi veririm"

"KENDİMİ KANITLAMALIYIM"

"Benden hemen performans beklendiğini biliyorum. Uyum sağlamak için zamanım olmayacak. Kendimi hemen kanıtlamam gerekiyor ve ben buna hazırım"

GALATASARAY İTİRAFI

"Galatasaray dönemim eğitici oldu. Mental açıdan sıkıntılıydı. Çünkü Galatasaray çok baskı olan bir kulüp, kalitenizi hemen kanıtlamak zorundasınız. Bence Türkiye'de oynadıktan sonra her yerde oynayabilirsiniz. Bu da kariyerimin geri kalanında bana çok yardımcı olacak"

FRANSA, EURO2024

"Fransa Milli Takımı, rüya gibi bir takım. Özellikle ülkeniz için uluslararası bir turnuvada oynamak çok büyük bir şey olur. Oraya gitmek için elimden gelen her şeyi yapacağım"

İLK MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'dan Bayern Münih'e giden Fransız savunma oyuncusu, Mönchengladbach karşılaşmasının 62. dakikasında oyuna girdi ve Alman devinde ilk maçına çıktı.