20 Ocak 2022 Perşembe 12:06 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 12:59

Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City, İngiltere Premier Lig'in 17. hafta erteleme maçında Tottenham'ı konuk etti. King Power Stadı'nda oynanan karşılaşmadan misafir takım uzatma dakikalarında bulduğu iki golle 3-2 galip ayrıldı.

Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Harry Kane, 90+5 ve 90+7. dakikalarda Steven Bergwijn attı. Leicester'ın golleri ise 24. dakikada Patson Daka 79. dakikada James Maddison'ndan geldi.

Tottenham bu galibiyetle puanını 36'ya çıkardı ve Premier Lig'de 5. sıraya yükseldi. 25 puanda kalan Leicester City ise 10. basamakta yer alıyor.

EN DÜŞÜK NOT ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'YE

Leicester'da forma giyen Çağlar Söyüncü maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Milli stoperinde performansı İngiliz basınında eleştiri konusu oldu. Çağlar'a karşılaşmanın en düşük notları verildi.

"ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ KÖTÜ KARARLAR VERDİ"

Çağlar Söyüncü'nün performansı için 10 üzerinden 4 puan verilirken, "Oyunun başlarında bir konsantrasyon eksikliği vardı. Agresif ve arzulu oyunu eksikti. Ardından Harry Kane'in attığı golde de dahil olmak üzere yapmaması gereken bir zamanda ileri çıkışlar yaparak kötü kararlar verdi. Maçta rahat göründüğü bir an yoktu." yorumu yapıldı.