Trendyol 1. Lig'de 8 kritik maç!

Trendyol 1. Lig'de heyecan 33'üncü hafta maçlarıyla devam edecek. Eyüpspor ve Göztepe'nin doğrudan Süper Lig'e çıkmayı garantilediği ligde gözler play-off ve kümede kalma mücadelesine çevrildi.

BUGÜN OYNANACAK MAÇLAR ŞU ŞEKİLDE;

16.00 Altay-Adanaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

16.00 Ahlatçı Çorum FK-Astor Enerji Şanlıurfaspor (Çorum Şehir)

16.00 Manisa FK-Boluspor (Manisa 19 Mayıs)

16.00 Teksüt Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Bodrum FK-Kocaelispor (Bodrum İlçe)

16.00 Sakaryaspor-Tuzlaspor (Yeni Sakarya Atatürk)

16.00 Ümraniyespor-Erzurumspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Gençlerbirliği-Bitexen Giresunspor (Eryaman)

SAKARYASPOR - TUZLASPOR

Son haftaların formda ekibi Sakaryaspor, tehlike hattının bir basamak üstünde bulunan Tuzlaspor ile karşı karşıya gelecek.

57 puanla 3'üncü sırada bulunan yeşil siyahlılar, kazanarak play-off finali avantajını sürdürmek istiyor. 34 puanı olan Tuzlaspor da sahadan 3 puan ile ayrılıp düşme hattıyla arasındaki puan farkını koruma amacında.

MANİSA FK - BOLUSPOR

50 puanla play-off hattının son basamağında bulunan Boluspor, deplasmanda Manisa Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek.

Kırmızı beyazlılar, Süper lig umutlarının devam etmesi adına sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. 37 puandaki Ege ekibinin ise ligde kalmayı garantilemesi için kazanmaktan başka çaresi yok.

ALTAY - ADANASPOR

Düşme hattını yakında ilgilendiren maçta 33 puandaki Adanaspor, 9 puanı olan Altay'a konuk olacak.

4 maçtır kazanamayan Akdeniz ekibi, ligde kalma umutlarını son maça taşıma istiyor. Düşmesi kesinleşen Altay ise lige galibiyetle veda etmenin hesaplarını yapıyor.

BANDIRMASPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ

47 puanla haftaya 8. sırada giren Teksüt Bandırmaspor, evinde Ankara Keçiörengücü ile karşı kaşıya gelecek. 4 maçlık galibiyet hasreti bulunan Marmara temsilcisi, play-off şansını devam ettirmek istiyor.

Geride kalan haftalarda hanesine 39 puan yazdıran ligin iddiasız takımlarından Başkent ekibi ise prestij maçına çıkacak.

BODRUM FK - KOCAELİSPOR

53 puanla 6'ncı sırada yer alan Bodrum Futbol Kulübü, play-off'u garantileyen 55 puandaki Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.

Ev sahibi ekip bu maçtan puan aldığı taktirde play-off biletini alacak. Körfez temsilcisi ise 3'üncülük şansını sürdürme amacında olacak.

ÇORUM FK - ŞANLIURFASPOR

Süper Lig'e çıkma umutlarını sürdüren ve hanesinde 55 puan yazılı olan Ahlatcı Çorum Futbol Kulübü, 34 puandaki Astor Enerji Şanlıurfaspor'u ağırlayacak.

Tehlike hattından uzaklaşmak isteyen Şanlıurfa temsilcisinin, play-off'u garantileyen Çorum ekibi karşısında kazanmaktan başka çaresi yok. Ev sahibi takım da üçüncülük peşinde olacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - GİRESUNSPOR

Play-off umutları az da olsa devam eden ve 47 puanla 9'uncu sıradaki Gençlerbirliği, ligden düşmesi haftalar öncesinde belli olan 7 puandaki Bitexen Giresunspor'u konuk edecek.

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak maçta play-off şansının devam etmesini isteyen başkent ekibinin kazanmaktan başka çaresi yok.

ÜMRANİYESPOR - ERZURUMSPOR

Hakan Kutlu önderliğinde ligin ikinci yarısında iyi bir form yakalayarak ligde kalmayı garantileyen Erzurumspor Futbol Kulübü, Ümraniyespor'a konuk olacak. Bu maç öncesi Erzurumspor'un 44, Ümraniyespor'un ise 37 puanı bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 1-1'lik eşitlikle sona ermişti.