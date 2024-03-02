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Spor

Trendyol 1. Lig'de olay çıktı! Bodrum FK-Eyüpspor maçında ortalık karıştı

Trendyol 1. Lig'de oynanan Bodrum FK-Eyüpspor maçında olay çıktı. Hakem Gürcan Hasova'nın kararı sonrası sinirlenen Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir kırmızı kart gördü. Bodrum tribünleri de bu karta tepki gösterdi ve sahaya yabancı madde yağdırdı. İşte detaylar...

2 Mart 2024 Cumartesi 14:54 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'de olay çıktı! Bodrum FK-Eyüpspor maçında ortalık karıştı
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Bodrum FK - Eyüpspor karşılaşmasında büyük olaylar çıktı.

İsmet Taşdemir, taç çizgisi kenarında olan bir pozisyondan ötürü faul bekledi ancak maçın hakemi Gürcan Hasova'ya büyük tepki gösterdi. İsmet Taşdemir, itirazı nedeniyle kırmızı kart gördü.

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ile Uğur Demirok'a tribünlerden yabancı maddeler atıldı. Uğur Demirok, yüzüne gelen madde sonrası ambulansla stadyumdan ayrıldı.

Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk ile Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, sahaya inerek Bodrumlu taraftarları sakinleştirmeye çalıştı.

Mücadele, olaylar nedeniyle 15 dakika durdu ve daha sonra yeniden başladı.

  • bodrum fk
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