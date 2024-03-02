Bodrum FK - Eyüpspor karşılaşmasında büyük olaylar çıktı.

İsmet Taşdemir, taç çizgisi kenarında olan bir pozisyondan ötürü faul bekledi ancak maçın hakemi Gürcan Hasova'ya büyük tepki gösterdi. İsmet Taşdemir, itirazı nedeniyle kırmızı kart gördü.

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ile Uğur Demirok'a tribünlerden yabancı maddeler atıldı. Uğur Demirok, yüzüne gelen madde sonrası ambulansla stadyumdan ayrıldı.

Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk ile Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, sahaya inerek Bodrumlu taraftarları sakinleştirmeye çalıştı.

Mücadele, olaylar nedeniyle 15 dakika durdu ve daha sonra yeniden başladı.