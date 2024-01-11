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Spor

Trendyol 1. Lig'de yabancı kuralı değişti

TFF, 2024-2025 sezonundan itibaren gelecek 3 sezonda 1. Lig'de yabancı oyuncu sayısının 6'ya, sonraki iki sezonda ise 5'e düşürüleceğini açıkladı.

AA11 Ocak 2024 Perşembe 12:05 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'de yabancı kuralı değişti
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TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonundan itibaren takip eden ilk üç sezonda A takım listesinde yazılacak yabancı uyruklu futbolcu sayısı 8'den 6'ya, takip eden sonraki iki sezonda ise 5'e düşürülmüştür." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, A takım listesine yazılacak futbolcu sayısının da kulüplerin transfer bütçelerini daha verimli kullanabilmelerini sağlamak amacıyla 30'dan 26'ya düşürüldüğü belirtildi.

A takım listesine yazılacak A Milli Futbol Takım'ında oynamaya uygun 20 futbolcudan ilk üç sezonda en az 2'sinin, sonraki iki sezonda en az 3'ünün, kulüp akademisinden yetiştirilmiş olması zorunluluğu getirildiğine yer verilen açıklamada, "2024-2025 sezonundan başlamak üzere ilk on birde müsabakaya başlayan kadroda 23 yaş ve altında en az 1 Türkiye A Milli Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip futbolcu bulundurulması zorunlu hale getirilmiştir. Bu futbolcunun müsabakadan ihraç edilmesi hariç, sahada en az 23 yaşın altında 1 futbolcu bulundurulma koşuluna müsabakanın ilk devresinde uyulması zorunludur. Müsabakanın ikinci devresinde yapılacak oyuncu değişikliklerinde bu kural uygulanmayacaktır." denildi.

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