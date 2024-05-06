İSTANBUL 20°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mayıs 2024 Pazartesi / 28 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2865
  • EURO
    34,8007
  • ALTIN
    2407.57
  • BIST100
    10284.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trendyol 1. Lig'in deplasman fatihi Göztepe
Spor

Trendyol 1. Lig'in deplasman fatihi Göztepe

Trendyol 1. Lig'de bu sezon oynadığı deplasman maçlarında 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Göztepe, topladığı 36 puanla bu alanda ligin en iyi takımı olmayı başardı.

IHA6 Mayıs 2024 Pazartesi 13:14 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in deplasman fatihi Göztepe
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'de geçtiğimiz hafta Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Göztepe, 33. hafta mücadelesinde Eyüpspor'u deplasmanda 3-0 mağlup ederek önemli bir başarıya imza attı. Sarı-kırmızılılar, bu galibiyetle birlikte sezonu lider olarak bitirme ihtimalini güçlendirirken, dış sahada gösterdiği performansla da dikkatleri üzerine çekti. Bu sezon ligde oynadığı 17 deplasman müsabakasında 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Göztepe, topladığı 36 puanla ligin en iyi takımı oldu. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakalarda rakip fileleri 28 kez havalandırırken, kalesinde ise sadece 12 gol gördü. İzmir ekibini bu alanda 32 puan toplayan Eyüpspor takip ediyor.

GÖZTEPE, KUTLAMALARA HAZIRLANIYOR

Trendyol 1. Lig'in son haftasında Bodrumspor'u konuk edecek olan Göztepe, müsabaka sonrasında dev bir kutlama yapmaya hazırlanıyor. Taraftarların yoğun ilgi göstereceği organizasyonda Gürsel Aksel Stadyumu'nun tıklım tıklım olması beklenirken, Göztepe'yle özdeşleşen Med Cezir şarkısını seslendiren usta sanatçı Levent Yüsel'in de katılım sağlayacağı öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.