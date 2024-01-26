İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ocak 2024 Cuma / 16 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,317
  • EURO
    32,8942
  • ALTIN
    1967.64
  • BIST100
    8239.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trendyol Süper Lig'de 23. hafta heyecanı başlıyor
Spor

Trendyol Süper Lig'de 23. hafta heyecanı başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 23. hafta heyecanı yarın başlıyor. İşte yarın başlayacak olan 23. hafta mücadelesinin maç programı...

IHA26 Ocak 2024 Cuma 11:00 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'de 23. hafta heyecanı başlıyor
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'de 23. hafta heyecanı yarın oynanacak 2 karşılaşmayla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 23. hafta heyecanı yarın, 28 Ocak Pazar ve 29 Ocak Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Ligde 23. hafta yarın saat 16.00'da oynanacak Corendon Alanyaspor - Pendikspor karşılaşmasıyla başlayacak. Hafta, 29 Ocak Pazartesi günü yapılacak 4 maçla tamamlanacak.

Süper Lig'de 23. haftanın programı şöyle:

Yarın

16.00 Corendon Alanyaspor - Pendikspor

19.00 Adana Demirspor - Hatayspor

28 Ocak Pazar

13.00 Konyaspor - RAMS Başakşehir

16.00 Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor

16.00 Sivasspor - Beşiktaş

19.00 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü

29 Ocak Pazartesi

17.00 İstanbulspor - Samsunspor

17.00 Kayserispor - Antalyaspor

20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa

20.00 Galatasaray - Gaziantep FK

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.