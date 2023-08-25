Trendyol Süper Lig'de haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

SÜPER LİG

Bugün:

21.00 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK (Konya Büyükşehir Belediye)

Yarın:

19.15 Kasımpaşa-Pendikspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.15 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Papara Park)

21.45 EMS Yapı Sivasspor-Bitexen Antalyaspor (Sivas 4 Eylül)

27 Ağustos Pazar:

19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.15 Mondihome Kayserispor-Yılport Samsunspor (RHG Enertürk Enerji)

21.45 Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Alanya Oba)

NOT: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynayacakları maçlar nedeniyle İstanbulspor-Galatasaray, Fenerbahçe-RAMS Başakşehir, Yukatel Adana Demirspor-Beşiktaş karşılaşmaları ertelendi.

TRENDYOL 1. LİG

Bugün:

21.00 Erzurumspor FK-Manisa FK (Erzurum Kazım Karabekir)

Yarın:

17.00 Gençlerbirliği-Bodrum FK (Aktepe)

17.00 Tuzlaspor-Eyüpspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

19.15 Sakaryaspor-Ümraniyespor (Yeni Sakarya Atatürk)

21.45 Göztepe-Ahlatcı Çorum FK (Gürsel Aksel)

27 Ağustos Pazar:

19.15 Boluspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Bolu Atatürk)

21.45 Kocaelispor-Altay (Kocaeli)

28 Ağustos Pazartesi:

21.00 Bitexen Giresunspor-Teksüt Bandırmaspor (Çotanak Spor Kompleksi)



TFF 2. Lig

Beyaz Grup:

Yarın:

16.30 Ankara Demirspor-Karacabey Belediyespor (TCDD Ankara Demirspor)

17.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Ankaraspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

27 Ağustos Pazar:

16.00 Adıyaman FK-Diyarbekirspor (Kahta İlçe)

16.30 Serik Belediyespor-Hes İlaç Afyonspor (Serik İsmail Oğan)

16.30 Kırşehir Futbol SK-Esenler Erokspor (Kırşehir AHİ)

17.00 Weecoins Kırklarelispor-1461 Trabzon FK (Kırklareli Atatürk)

17.00 Altınordu-Nazilli Belediyespor (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası)

17.00 Bursaspor-Yeni Mersin İdmanyurdu (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

20.00 Bucaspor 1928-Bitexen Vanspor (Yeni Buca)



Kırmızı Grup:

27 Ağustos Pazar:

16.00 Karaman FK-Menemen FK (Yeni Karaman)

16.30 Etimesgut Belediyespor-GMG Kastamonuspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

17.00 İskenderunspor-Motolux 68 Aksaray Belediyespor (Eyüp)

17.00 Uşakspor-Düzcespor (Uşak 1 Eylül)

17.00 Belediye Derincespor-Sarıyer (Belediye Derincespor Doğal Çim)

17.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Alagöz Holding Iğdır FK (Bolluca)

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Denizlispor (Diyarbakır)

20.00 Anagold 24Erzincanspor-İnegölspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)

20.00 Isparta 32 Spor-Somaspor (Isparta Atatürk)