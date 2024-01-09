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Spor

Trent Alexander-Arnold'dan Liverpool'a kötü haber

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Trent Alexander-Arnold'dan takımına kötü haber geldi.

9 Ocak 2024 Salı 17:17 - Güncelleme:
Trent Alexander-Arnold'dan Liverpool'a kötü haber
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Bu sezon Liverpool'da gösterdiği performansla takımın Premier Lig'de lider olmasında etkili rol oynayan Trent Alexander-Arnold'dan kötü haber geldi.

Jurgen Klopp'un yardımcısı Pepijn Lijnders, Carabao Cup'da oynanacak Fulham maçı öncesinde Trent Alexander-Arnold'ın yapılan son antrenmanda sakatlandığını ve birkaç hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Takımın sakat oyuncuları hakkında konuşan Pepijn Lijnders şu açıklamaları yaptı:

"Virgil van Dijk takıma geri döndü. Fulham maçında kadroda olmasını bekliyoruz. Szoboszlai'nin sakatlığı henüz tam olarak geçmedi. O kadroda olmayacak. Andrew Robertson ve Kostas Tsimikas bu ayın sonunda takımla çalışmalara başlayacak ve son olarak Thiago ve Bajcetic gelecek aydan itibaren takımla çalışmalara başlayacak."

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