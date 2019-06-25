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Trezeguet imzaya kaldı

Cim-Bom, devre arasında 12 milyon eurodan aşağı inmeyen Lacivert-Beyazlılar’ı 7 milyon euro + bonus + sonraki satıştan pay karşılığı ikna etti. Trezeguet Afrika Kupası sonrası imza atacak.

  • Star Spor
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GALATASARAY Kasımpaşalı Trezeguet’yü bu kez bitiriyor. Sarı-Kırmızılılar devre arasında da Diagne ile birlikte kadrosuna katmak istediği Mısırlı yıldız için Kasımpaşa ile sıkı bir pazarlık yapmış, ancak 12 milyon euroluk talep sonrası geri adım atmıştı.Bu istek sonrası sadece Diagne transferini bitiren Aslan, Trezeguet için de sezon sonunu bekleme kararı almıştı.

GÖRÜŞMELERDE PÜRÜZ YOK

Cim-Bom’un Trezeguet için bu dönem yaptığı transfer görüşmelerinin daha iyi şartlarda ve olumlu bir şekilde ilerlediği kaydedildi. Devre arasında 12 milyon eurodan aşağı inmeyen Lacivert-Beyazlılar’ın şimdi 7 milyon euroya “Evet” cevabı verdiği öğrenildi. Sarı-Kırmızılı yönetim bu rakam dışında bonus ve bir sonraki satıştan pay verme karşılığında Paşa’yı ikna etti.

SENELİK 1.2 MİLYON EURO

Kasımpaşa’da enelik 750 bin euro gibi bir ücret kazanan 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Galatasaray’dan ise yıllık 1 milyon 250 bin euro kazanacak. Daha önce birçok kez Galatasaray’da forma giymek istediğini söyleyen 1.79 boyundaki oyuncu şu anda Mısır ile birlikte Afrika Kupası’nda mücadele ediyor. Trezeguet kupa sonrası İstanbul’da sözleşme imzalayacak.

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