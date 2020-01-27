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Spor

ABD Başkanı Donald Trump'tan Kobe Bryant paylaşımı

ABD Başkanı Donald Trump, ünlü basketbol oyuncusu Kobe Bryant'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından 'Korkunç bir haber' paylaşımında bulundu.

27.01.2020  09:36 - Güncelleme: 27.01.2020  09:36

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kobe Bryant ve diğer 3 kişinin California'da bir helikopter kazasında öldüğünü" belirterek, 'Korkunç bir haber.' ifadesini kullandı.

"Kızının kaybı acımızı katladı"

Trump ayrıca, "Tarihin en iyi basketbolcusu olmasına rağmen hayatına daha yeni başlıyordu. Ailesini çok seven ve geleceğe karşı çok tutkulu biriydi. Güzel kızının kaybı bu haberi daha da yıkıcı hale getiriyor. Melania (eşi) ve ben, en sıcak taziyelerimizi Vanessa'ya (Kobe'nin eşi) ve harika Bryant ailesine gönderiyoruz. Tanrı sizinle olsun!" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Los Angeles kenti yetkilileri Calabasas kentinde yerel saatle 10.00 civarında yaşanan helikopter kazasında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, ölenler arasında NBA'in efsane oyuncularından 41 yaşındaki Bryant'ın bulunduğunu doğruladı.

Helikopter kazasında ölen diğer 4 kişinin ismi açıklanmazken, Amerikan medyasında yer alan haberlerde kazada ölen diğer 4 kişinin ise Bryant'ın kızları olduğu iddia edildi.

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