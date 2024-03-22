Fenerbahçe'de Teknik Direktör Vitor Pereira döneminde sol beke evrilen ardından yaşadığı çıkışla hem kulübünün hem A Milli Takım'ın önemli bir parçası haline gelen Ferdi Kadıoğlu'nun akıbeti artık Avrupa gibi görünüyor. Önemli medya kuruluşlarından başarılı futbolcu için adeta her gün yeni bir haber geliyor. Son olarak Fransız basını, Ligue 1 ekibi Marsilya'nın Kadıoğlu için önemli bir hamle yapabileceğini bildirdi. Ancak bu yarışın kazanılması için önemli bir harcama yapılması gerektiği hatırlatıldı.

PRESTİJLİ TAKIMLAR PEŞİNDE

Ferdi için yazılanlar şöyle: "Cengiz Ünder ve Michy Batshuayi gibi eski Marsilyalılar iki kulüp arasında bir bağ oluşturuyor. Marsilya, Ferdi Kadıoğlu için ilgilenecek. Sağ bek ve sol bekte görev yapabilen, on numara kökenli bir futbolcu. Inter, Milan, Roma, Borussia Dortmund, Tottenham Hotspur gibi prestijli takımlar Ferdi'nin peşinde. Olympique Marsilya katma değer sağlayabilen oyunculara odaklanmışsa ciddi bir harcama yapmak zorunda. Çünkü bu futbolcuyu almak pek kolay olmayacak. Zor bir yarış olduğu inkar edilemez."