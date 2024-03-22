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Spor

Tüm Avrupa'yı peşine taktı! Ferdi Kadıoğlu'nun son talibi Fransa'dan

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu Avrupa'dan birçok kulübü peşine takmayı başardı. Milli yıldıza son olarak Fransa'nın köklü kulübü talip oldu. İşte detaylar..

Akşam22 Mart 2024 Cuma 09:07 - Güncelleme:
Tüm Avrupa'yı peşine taktı! Ferdi Kadıoğlu'nun son talibi Fransa'dan
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Fenerbahçe'de Teknik Direktör Vitor Pereira döneminde sol beke evrilen ardından yaşadığı çıkışla hem kulübünün hem A Milli Takım'ın önemli bir parçası haline gelen Ferdi Kadıoğlu'nun akıbeti artık Avrupa gibi görünüyor. Önemli medya kuruluşlarından başarılı futbolcu için adeta her gün yeni bir haber geliyor. Son olarak Fransız basını, Ligue 1 ekibi Marsilya'nın Kadıoğlu için önemli bir hamle yapabileceğini bildirdi. Ancak bu yarışın kazanılması için önemli bir harcama yapılması gerektiği hatırlatıldı.

PRESTİJLİ TAKIMLAR PEŞİNDE

Ferdi için yazılanlar şöyle: "Cengiz Ünder ve Michy Batshuayi gibi eski Marsilyalılar iki kulüp arasında bir bağ oluşturuyor. Marsilya, Ferdi Kadıoğlu için ilgilenecek. Sağ bek ve sol bekte görev yapabilen, on numara kökenli bir futbolcu. Inter, Milan, Roma, Borussia Dortmund, Tottenham Hotspur gibi prestijli takımlar Ferdi'nin peşinde. Olympique Marsilya katma değer sağlayabilen oyunculara odaklanmışsa ciddi bir harcama yapmak zorunda. Çünkü bu futbolcuyu almak pek kolay olmayacak. Zor bir yarış olduğu inkar edilemez."

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