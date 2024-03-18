Şiddet olayları, Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı. Ünlü İspanyol gazetesi AS; haberi, "Türkiye'de skandal" başlığıyla verdi. Marca, "İlk ve sonuncu değil; Türkiye'deki futboldan yine içler acısı görüntüler... Taraftarlar sahaya girdi ve büyük kargaşa çıktı" metniyle servis etti.

YERLİKAYA: ŞİDDETE YER YOK!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaylarla ilgili özetle şu açıklamayı yaptı: "Sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturma derhal başlatılmıştır. Futbol sahalarında şiddet olaylarının yaşanması asla kabul edilemez."

BAŞIM BELAYA GiRER!

Oyuna sonradan girip attığı gollerle takımını sırtlayan Michy Batshuayi, maçın ardından yaşananlarla ilgili paylaşım yaptı. Belçikalı yıldız; Jose Mourinho'nun, "Konuşmamayı tercih ediyorum. Konuşursam başım büyük belaya girecek" dediği videoyu yorumsuz şekilde paylaştı.

ŞİŞE TOPLADIM!

F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, maç sonu yaşananlar hakkında konuştu: "Tribün saldırısına uğradık. İlk defa böyle bir şey yaşadım. Sahanın içinden şişe topladım. Karadeniz çocuğuyum, rakibi provoke etmem. Amacımız futbolu güzelleştirip hizmet etmek. İçeride birkaç antrenörün çenesi şişik. Kenardan sahaya bu kadar madde atılması oyunumuzu etkiledi. Benim de kafama ve vücuduma demir maddeler, su şişeleri geldi. Provoke etmedik, yere yatmadık, kendimizi atmadık. Sahanın içinde kalmaya çalıştık. Bizim sahamızda kazandıklarında bunlar yaşanmadı. Biz tebrik ettik. Benim oyuncularımın sevinmeye hakkı yok mu? Aramızda hiçbir sorun yokken neden bu kadar sürtüşme içindeyiz anlamıyorum."