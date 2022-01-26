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Spor

Tüm gözler Yusuf Yazıcı'daydı! İlk maçında gündem oldu

Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova'da ilk maçında dikkatleri üzerine çekti. Yeni takımıyla hazırlık maçında Lüksemburg Dudelange'ye karşı forma giyen Yusuf Yazıcı, karşılaşmanın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

star.com.tr26 Ocak 2022 Çarşamba 22:43 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 22:43
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Fransa Ligue 1 takımı Lille'den ayrılarak CSKA Moskova'ya imza atan Yusuf Yazıcı, Rus ekibinde ilk maçına çıktı. Tüm gözlerin Yusuf Yazıcı'nın üstünde olduğu mücadelede milli oyuncu ortalama bir performans sergiledi. 24 yaşındaki oyuncu karşılaşmanın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

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İLK MAÇINDA TÜM GÖZLER YUSUF YAZICI'DAYDI

Ara transferde kiralık olarak CSKA Moskova'ya giden Yusuf Yazıcı, ilk maçında Lüksemburg Dudelange'ye karşı forma giydi. Tüm gözlerin üstünde olduğu milli oyuncu karşılaşmada ortalama bir performans sergiledi. Mücadele Lüksemburg Dudelange'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

YUSUF YAZICI: İLK MAÇ İÇİN HER ŞEY YOLUNDA GİTTİ

CSKA Moskova'nın Lüksemburg Dudelange ile oynadığı hazırlık maçı sonrası açıklamalarda bulunan Yusuf Yazıcı şu anda tam olarak hazır olmadığını belirtirken, "İlk maç için her şey yolunda gitti, yeni takım arkadaşlarımla birlikte her gün antrenman kampında çalışıyoruz, kondisyonumuzu iyileştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"FUTBOLUN DİLİ DÜNYANIN HER YERİNDE AYNI"

Yusuf Yazıcı, sahada takım arkadaşlarıyla anlaşabilmenin kolay olup olmadığı sorusuna ise "Farklı diller konuşuyoruz ama futbolun dili dünyanın her yerinde aynı. Herhangi bir sorun yaşamadım, arkadaşlar bana yardım etti." şeklinde cevap verdi.

star.com.tr

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