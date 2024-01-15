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Spor

Tüm gözler Zaha'da olacak! Taraftarlar patlama bekliyor

Galatasaray bu akşam oynayacağı Kayserispor maçında iki önemli oyuncusu Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu'ndan yoksun bir şekilde sahada olacak. Sarı kırmızılı camia bugüne kadar oyuna etkisi istenilen seviyede olmayan Zaha'dan patlama bekliyor. İşte detaylar...

Sabah15 Ocak 2024 Pazartesi 09:33 - Güncelleme:
Tüm gözler Zaha'da olacak! Taraftarlar patlama bekliyor
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Galatasaray camiası, bugün Kayserispor ile oynanacak maçta Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu'nun yokluğunda Wilfried Zaha'dan umutlu... Skor katkısı verse de oyuna etkisi az olan oyuncudan çıkış isteniyor.

İLK KEZ ICARDI VE KEREM AYNI ANDA YOK

Eksikler nedeniyle zorlu bir dönem geçiren Galatasaray'da ilk kez bir lig maçında hem Mauro İcardi hem de Kerem Aktürkoğlu, sahadaki yerini alamayacak. Arjantinli oyuncu dinlenme sürecine girerken, Kerem de cezalı duruma düştü.

GÖZLER ZAHA'DA

İcardi ve Kerem'in yokluğunda Kayserispor maçında gözler Wilfried Zaha'da olacak. Büyük umutlarla transfer edilen Zaha, henüz beklentileri karşılamadı. 7 gol-3 asistle skor katkısı veren Fildişi Sahilli oyuncu, tabelayı değiştirse de oyuna ağırlığını koyamadı.

TARAFTARLAR PATLAMA BEKLİYOR

Sol açıkta Kerem'i aratan Zaha, hücumda özellikle Icardi ile uyum yakalayamadı. 31 yaşındaki futbolcu, eksiklerin çok olduğu Kayserispor maçında Aslan'ın en önemli kozu. Taraftarlar, Zaha'dan patlama bekliyor.

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